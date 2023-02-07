Прорыв трубы превратил двор на улице Спирина в Красном Селе в гигантское черное озеро

Это не первый прорыв трубы за последнее время. Зима вскрыла все проблемные места в сфере водо- и теплоснабжения. Несмотря на еженедельные коммунальные аварии, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не принимает должных мер, чтобы избежать проблем в этой сфере.