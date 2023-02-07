Выдавшая себя за почтальона мошенница обокрала пенсионерку в Подмосковье

Как пишет издание «Вести Подмосковья», из мест заключения, где она отбывала срок за мошенничество, 63-летняя воровка вышла условно-досрочно летом 2021 года. На сей раз аферистка проникла в дом пожилой жительницы Домодедово под видом почтового работника. Преступница сообщила пенсионерке о якобы проведенной недавно денежной реформе и обменяла все деньги жертвы своего обмана на бумажки из «Банка приколов».