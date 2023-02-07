GT: Япония может стать «азиатской Украиной» для борьбы с Китаем

НАТО рассматривает возможность организации конфликта по типу украинского в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом написало издание Global Times.
Обозреватель издания Сун Чжунпина отметил, что этот сценарий удастся воплотить в жизнь, если хоть одна страна в регионе согласится стать марионеткой США, а также выступит за сдерживание Китая. Эксперт считает Японию вероятным кандидатом на эту роль.
«Япония считает себя западной страной и имеет исторический конфликт с Китаем. Все это может быть использовано Вашингтоном, и Япония станет "азиатской Украиной"», – сказано в материале.
Ранее министр иностранных дел Японии Есимасе Хаяси заявил о готовности Токио заключить с Россией договор по Южным Курилам. По его словам, страна также надеется на возобновление гуманитарных обменов.