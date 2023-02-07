GT: Япония может стать «азиатской Украиной» для борьбы с Китаем

Обозреватель издания Сун Чжунпина отметил, что этот сценарий удастся воплотить в жизнь, если хоть одна страна в регионе согласится стать марионеткой США, а также выступит за сдерживание Китая. Эксперт считает Японию вероятным кандидатом на эту роль.