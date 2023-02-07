Стоять над душой или пустить на самотек: как помочь школьнику справиться с домашними заданиями

При этом родителям важно не допустить самой главной ошибки — не надо преувеличивать роль домашних заданий и думать, что от них зависит вся дальнейшая академическая судьба детей. Если выполнение домашней работы занимает все свободное время ребенка, обязательно надо разобраться, в чем дело, и обсудить проблему с учителем, считает психолог. Это очень важный момент, считает она, поскольку для того, чтобы хорошо учиться, детям нужно хорошо отдыхать.