Стоять над душой или пустить на самотек: как помочь школьнику справиться с домашними заданиями

Домашние задания ― больной вопрос для всех родителей. Особенно для тех, чьи дети не очень любят учиться. Стоит ли контролировать это дело и даже выполнять задания за детей? Или лучше пустить все на самотек? На эти вопросы в беседе с корреспондентом ФАН ответила психолог и академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская.
По словам специалиста, выполнение домашнего задания хоть и является обязательным атрибутом классического среднего образования, но это вовсе не означает, что родитель каждый день должен «стоять над душой» ребенка, проверяя качество выполнения заданий.
«Я как психолог считаю, что проверять домашку, конечно, нужно, но вовсе не обязательно ежедневно стоять у ребенка над душой. Если он отказывается делать домашнее задание, то не стоит давить и тем более повышать на него голос. Попробуйте совсем другую тактику: «Не хочешь делать домашнее задание? Если ты так решил, то не делай». Вы увидите, что как только ребенок получает разрешение бездельничать, он поступает ровно наоборот. Это парадокс психики, свойственный большинству детей», — пояснила она.
Чтобы ребенок искренне полюбил учиться, психолог рекомендовала изменить сам подход к домашним заданиям. Например, можно попробовать вместе с ним разобрать задание на составляющие и составить план: сперва делаем русский язык, потом математику, потом пишем эссе по обществознанию. Или сделать английский перед ужином, а презентацию по проекту — перед сном. В первую очередь, специалист посоветовала, выполнить сложные задания, которые требуют сосредоточенности и ментальных усилий. Однако помощь родителя не должна трансформироваться в выполнение задач за ребенка, подчеркнула она.
«Существует много техник для планирования времени и приоритезации задач ― например, Матрица Эйзенхауэра, с помощью которой можно разделить все дела по срочности и важности. Покажите ребенку, как пользоваться техниками тайм-менеджмента, и дайте им возможность самим планировать свою самостоятельную работу. Но не делайте домашку за детей! Домашние задания нужны не для того, чтобы окончательно испортить школьникам жизнь, а для того, чтобы дети лучше усвоили материал и научились заниматься самостоятельно. Помогать справиться с трудностями ― это не значит «все делать за ребенка». Наоборот ― дайте детям возможность проявить инициативу и ответственность. Это намного важнее пятерки за домашнюю работу», — объяснила Екушевская.
При этом родителям важно не допустить самой главной ошибки — не надо преувеличивать роль домашних заданий и думать, что от них зависит вся дальнейшая академическая судьба детей. Если выполнение домашней работы занимает все свободное время ребенка, обязательно надо разобраться, в чем дело, и обсудить проблему с учителем, считает психолог. Это очень важный момент, считает она, поскольку для того, чтобы хорошо учиться, детям нужно хорошо отдыхать.