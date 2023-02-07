«Все плохо»: украинская беженка Каркадым довела британца до ареста

Украинская беженка София Каркадым, которая разрушила семью британца Тони Гарнетта, довела своего избранника до ареста. Любовника переселенки задержали после очередной ссоры.
Скандальная пара не сходила с обложек британской прессы. Сначала Гарнетт выгнал беженку из дома, она вернулась на Украину, но впоследствии молодой человек прилетел к ней, чтобы помириться.
Теперь Каркадым и Гарнетт вновь разругались, чем привлекли внимание общественности. Ссора британца и украинки достигла такого масштаба, что к ним приехали аж восемь сотрудников полиции. Причиной ссоры стали дети, которых, сетует Каркадым, Гарнетт ставит на первое место.
«Полицейские задержали Тони. В участке он провел пять часов. С деньгами у нас все плохо, из-за этого и стресс, ссора», — цитирует беженку «Комсомольская правда».
Каркадым также поделилась ожиданиями от будущего этих отношений. Несмотря на ссоры, она утверждает, что все наладится.