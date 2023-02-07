«Родина о них знает и помнит»: Пригожин ответил матери погибшего бойца ЧВК «Вагнер» на вопрос о льготах от государства

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о тяжелой работе по присвоению статуса ветерана боевых действий и предоставлению льгот бывшим заключенным, участвующим в спецоперации на Украине.
В пресс-службу компании «Конкорд» поступает множество писем от родственников погибших бойцов ЧВК «Вагнер» с вопросами, почему государство не предоставляет «музыкантам» соответствующие льготы. В частности, мать погибшего под Бахмутом солдата призвала Евгения Пригожина предложить правительству узаконить бойцов ЧВК «Вагнер» и признать их полноценными участниками спецоперации. Жены и дети таких ребят, по ее мнению, должны получать все льготы.
Бизнесмен в свою очередь отметил, что сейчас проводится тяжелая работа в этом направлении. В ближайшее время всем бойцам будет присвоен статус ветерана.
«Поверьте, что каждый день идет тяжелая работа. В результате этой работы бюрократия ломается. И уже в ближайшее время все участники боевых действий, вне зависимости от того, являлись они военнослужащими или добровольцами, пришли они из мест лишения свободы или нет, будут получать статус ветерана боевых действий. Поэтому Родина о них знает и помнит, несет и будет нести обязательства перед родственниками», — заключил предприниматель.
Пригожин ранее встретился с родными бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко, героически погибшего при защите Родины. В ходе встречи бизнесмен передал родственникам Виктора награды и подчеркнул героизм парня.