«Родина о них знает и помнит»: Пригожин ответил матери погибшего бойца ЧВК «Вагнер» на вопрос о льготах от государства

В пресс-службу компании «Конкорд» поступает множество писем от родственников погибших бойцов ЧВК «Вагнер» с вопросами, почему государство не предоставляет «музыкантам» соответствующие льготы. В частности, мать погибшего под Бахмутом солдата призвала Евгения Пригожина предложить правительству узаконить бойцов ЧВК «Вагнер» и признать их полноценными участниками спецоперации. Жены и дети таких ребят, по ее мнению, должны получать все льготы.