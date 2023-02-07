Депутат Госдумы Сипягин призвал обеспеченных коллег лучше помогать участникам СВО

Хорошо обеспеченным депутатам и чиновникам следует думать не о тратах денег на роскошь, а о поддержке участников СВО и их семей. Таким мнением поделился с ФАН первый зампред Комитета по науке и высшему образованию, депутат Государственной думы Владимир Сипягин.
Собеседник поддержал активно обсуждаемую в СМИ инициативу о запрете чиновникам поездок за рубеж на отдых в период проведения СВО.
«С точки зрения их отпуска и заграничных поездок прежде всего, конечно, я категорически против в такой непростой ситуации. Уж если невмоготу и хочется отдохнуть от тяжелых депутатских будней, есть прекрасные места в нашей замечательной стране, куда депутаты могут поехать со своей семьей. Это Черное море, Каспийское, Карелия и так далее. Большое количество мест, в которых можно отдохнуть. Я даже не говорю про центральную полосу, Сибирь, Урал, Байкал», — заявил депутат Госдумы.
Владимир Сипягин добавил, что Россия — красивая, многогранная страна с замечательной природой и прекрасными, различными видами отдыха. Выбор в пользу Родины не только позволит депутатам и их семьям ближе познакомиться со своей страной, ее историей, культурой и природой, но и поддержит экономику тех районов, где они будут отдыхать.
Кроме того, народный избранник призвал госслужащих начать больше думать о тех, кто в настоящее время проявляет героизм в защите жителей Донбасса.
«Я не против того, чтобы граждане Российской Федерации зарабатывали деньги, это вполне нормально, если у депутата или членов его семьи есть возможность зарабатывать, пусть и достаточно большие финансы. Если ты хочешь кому-то рассказать что и за сколько ты купил, поделись этим с близким другом или близкими родственниками, но показывать на всю страну примеры такой безумной траты денег на роскошь точно непозволительно. Я бы даже сказал, это морально не этично со стороны не только депутатов, но и чиновников того или иного уровня. Живите тише и спокойнее, и своими ресурсами, которых у вас в избытке и хватает на предметы повышенной роскоши, лучше помогайте беженцам и участникам СВО», — подчеркнул депутат Госдумы.
В завершение он добавил, что в настоящее время в стране уровень обеспечения большого количества граждан не самый лучший в силу дополнительных расходов из-за СВО и мер поддержки тех, кто в ней участвует и членов их семей. По мнению народного избранника, кичиться своим богатством госслужащим не стоит.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с ФАН поддержала инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения СВО. По ее словам, ей стыдно, что находятся такие люди, которые не понимают недопустимость подобных разъездов в текущий момент.