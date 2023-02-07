Депутат Госдумы Сипягин призвал обеспеченных коллег лучше помогать участникам СВО

Владимир Сипягин добавил, что Россия — красивая, многогранная страна с замечательной природой и прекрасными, различными видами отдыха. Выбор в пользу Родины не только позволит депутатам и их семьям ближе познакомиться со своей страной, ее историей, культурой и природой, но и поддержит экономику тех районов, где они будут отдыхать.