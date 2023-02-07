Эксперты NielsenIQ отметили рост числа позиций импортного пива в магазинах России

Полки российских прилавков пополнились большим ассортиментом импортного пива. На это обратили внимание аналитики NielsenIQ, сообщает «Коммерсантъ».
Среднее количество позиций напитков зарубежного производства в ассортименте ретейлеров в октябре-декабре 2022 года возросло с 18 до 22 позиций. Так рынок постепенно восстанавливается после спада в январе-сентябре, когда показатель рухнул с 35 до 18 позиций.
Наряду с этим немного уменьшилась представленность глобальных брендов пива, выпускаемого на российских заводах по лицензиям: с более 54 до 52,5 позиции. Среднее число позиций местных марок на полках магазинов увеличилось с 78 до 80 позиций.
В целом в 2022 году на рынке наблюдалась такая ситуация: российские бренды занимали 48,1% ассортимента, лицензионные — 33,4%, а импортные — 16,6%.
Любимым алкогольным напитком россиян оказалась не водка, а пиво. Об этом рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, пишет «ФедералПресс».