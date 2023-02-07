Эксперты NielsenIQ отметили рост числа позиций импортного пива в магазинах России

Среднее количество позиций напитков зарубежного производства в ассортименте ретейлеров в октябре-декабре 2022 года возросло с 18 до 22 позиций. Так рынок постепенно восстанавливается после спада в январе-сентябре, когда показатель рухнул с 35 до 18 позиций.