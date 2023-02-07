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В Чикаго женщина два года хранила труп матери в морозильной камере

Происшествия
В Чикаго женщина два года хранила труп матери в морозильной камере

Жительница США два года хранила тело 96-летней матери в морозильной камере. Помимо этого, женщина завладела удостоверением личности покойной родственницы. Об этом сообщает NBC News.

Полицейские обнаружили труп гражданки после обращения ее внучки. Предположительно, она скончалась в марте 2021 года. Точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Дочь умершей заключили под стражу, установив залог в размере 20 тыс. долларов (1,4 млн рублей). Следователи выясняют, пользовалась ли обвиняемая социальными льготами матери.
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