Житель Забайкалья на охоте случайно застрелил своего товарища

Трагедия произошла на охоте в лесах Забайкальского края. Житель города Нерчинск, думая, что стреляет в косулю, случайно убил своего приятеля, с которым вместе охотился.
Информация о происшествии появилась на сайте Следственного комитета России по Забайкальскому краю. Несчастье произошло в лесу неподалеку от села Зюльзикан, сообщает сетевое издание «Лента75.ру».
Мужчина, не убедившись в безопасности стрельбы, произвел выстрел в нескольких пробегающих косуль. В итоге смертельное ранение получил товарищ охотника, который оказался на линии огня.
Следователи провели допрос подозреваемого и свидетелей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.