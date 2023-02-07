Жителям Филиппин предлагают оплачивать товары в магазинах луковицами

Популярный у россиян овощ начали продавать на Филиппинах в разы дороже мяса, а в местных магазинах покупателям предлагают оплачивать товары луковицами.
Десятки жителей островного государства пришли в магазин в Маниле с луком в карманах и купили различные предметы домашнего обихода. Сковородки, освежители воздуха, подставки для душа и другие товары продавались по акции в одну луковицу. Керамические вазы и подсвечники предлагали по две штуки за овощ.
На «новую валюту» можно сделать максимум три покупки. Луковый кризис сильно ударил по жителям Филиппин, однако они придумали несколько забавных выходов из ситуации. Так, одна невеста вышла замуж с букетом из лука, а другая пара выбрала овощ в качестве свадебных сувениров.