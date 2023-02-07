Жителям Филиппин предлагают оплачивать товары в магазинах луковицами

Десятки жителей островного государства пришли в магазин в Маниле с луком в карманах и купили различные предметы домашнего обихода. Сковородки, освежители воздуха, подставки для душа и другие товары продавались по акции в одну луковицу. Керамические вазы и подсвечники предлагали по две штуки за овощ.