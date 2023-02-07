Business Insider: развитие украинского кризиса стало неприятным сюрпризом для НАТО

Развитие украинского кризиса стало неприятным и во многом болезненным сюрпризом для Североатлантического альянса, отметили авторы статьи, пересказ их публикации предоставлен «ПолитРоссией». Глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи отметил подавляющее превосходство российской артиллерии входе СВО, его слова приводит Business Insider.