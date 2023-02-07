Business Insider: развитие украинского кризиса стало неприятным сюрпризом для НАТО

Руководство НАТО резко недовольно текущей ситуацией на Украине и огромными потерями ВСУ. Об этом сообщили журналисты издания Business Insider.
Развитие украинского кризиса стало неприятным и во многом болезненным сюрпризом для Североатлантического альянса, отметили авторы статьи, пересказ их публикации предоставлен «ПолитРоссией». Глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи отметил подавляющее превосходство российской артиллерии входе СВО, его слова приводит Business Insider.
«Если мы усредним с начала войны, медленные дни и быстрые дни, русские расходовали в среднем более 20 000 артиллерийских снарядов в день», – рассказал генерал Каволи.
Он отметил, что НАТО с большим запозданием осознала возможности российского ОПК и скудость собственных оружейных запасов, которые приходится передавать украинским националистам.
Ранее Infox рассказал о стремлении американских властей нажиться на экономических санкциях Европы, введенных против России.