Единственная родная дочь рэпера Эминема объявила о помолвке

Единственная родная дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс выходит замуж. Девушка объявила о помолвке с возлюбленным Эваном Макклинтоком.
Дочь Эминема опубликовала в соцсетях фото, на котором избранник делает ей предложение. Жених встал перед девушкой на одно колено, и она ответила согласием.
«Краткий обзор выходных… 04.02.2023. Я люблю тебя, Эван», — написала в посте Скотт Мэтерс.
По данным СМИ, дочь рэпера встречается с возлюбленным около семи лет. Будущие муж и жена познакомились в 2016 году во время учебы в колледже. Девушка долго скрывала избранника от публики, предпочитая не афишировать личную жизнь.
Напомним, дочь от Эминема родила его бывшая жена Кимберли Энн Скотт. Рэпер также удочерил ребенка экс-супруги от других отношений и дочь сестры Скотт. Кроме того, музыкант был опекуном своего сводного брата Натана Кейна.