Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Единственная родная дочь рэпера Эминема объявила о помолвке

Шоу-бизнес
Единственная родная дочь рэпера Эминема объявила о помолвке

Единственная родная дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс выходит замуж. Девушка объявила о помолвке с возлюбленным Эваном Макклинтоком.

Дочь Эминема опубликовала в соцсетях фото, на котором избранник делает ей предложение. Жених встал перед девушкой на одно колено, и она ответила согласием.

«Краткий обзор выходных… 04.02.2023. Я люблю тебя, Эван», — написала в посте Скотт Мэтерс.

По данным СМИ, дочь рэпера встречается с возлюбленным около семи лет. Будущие муж и жена познакомились в 2016 году во время учебы в колледже. Девушка долго скрывала избранника от публики, предпочитая не афишировать личную жизнь.

Напомним, дочь от Эминема родила его бывшая жена Кимберли Энн Скотт. Рэпер также удочерил ребенка экс-супруги от других отношений и дочь сестры Скотт. Кроме того, музыкант был опекуном своего сводного брата Натана Кейна.
эминем рэпер знаменитости
Военкоры ФАН
Лучшие в аду