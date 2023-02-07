Сатановский призвал Израиль «бить» Украину, как Паниковского у Ильфа и Петрова

Украинские власти позволяют себе слишком многое в отношениях с Израилем, поэтому Тель-Авив должен поставить киевский режим на место, заявил политолог Евгений Сатановский.
По словам эксперта, украинцы с нетерпением ждут к себе главу МИД Израиля. Представители официального Киева хотят выпросить у дипломата кредит в 500 миллионов долларов, однако возвращать деньги Украина не собирается. Плюс ко всему киевский режим планирует уговорить евреев встать на сторону президента Владимира Зеленского, пишет «ПолитРоссия». В то же время издание Walla до этого сообщало, что Израиль может пересмотреть политику военных поставок Киеву, передает Радио Sputnik.
Сатановский считает, что израильские власти должны взять ситуацию в отношениях с Украиной «железной хваткой». В противном случае Киев продолжит выдвигать свои вопиющие требования.
«Бить их, вообще-то, надо, отучая от такого поведения, как били Паниковского у Ильфа и Петрова, когда его ловили», – написал Сатановский в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Украина потребовала от Израиля осудить действия России в рамках спецоперации.