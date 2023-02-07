Politico: страны Евросоюза продолжают решать миграционные вопросы по принципу «разори соседа»

Европейские страны много лет не могут сформировать общую миграционную политику, действуя по принципу «разори соседа».
Страны Евросоюза отказываются идти на компромиссы в миграционных вопросах. Пока одни государства (Греция и Италия) принимают больше всего просителей убежища из Афганистана и Сирии, другие строят на границах заборы и отказывают беженцам в приюте, передает издание Politico.
«Рим и Афины уже давно требуют от ЕС большей солидарности и более справедливого распределения нагрузки», — говорится в материале.
Лицемерие европейских политиков обнажил и украинский кризис. За 2022 год в страны ЕС приехали около 13 миллионов беженцев с Украины. Всем им было предоставлено жилье, возможность устроиться на работу и социальные выплаты. А вот мигрантам с Ближнего Востока такие привилегии даже и не снились.