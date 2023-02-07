Politico: страны Евросоюза продолжают решать миграционные вопросы по принципу «разори соседа»

Лицемерие европейских политиков обнажил и украинский кризис. За 2022 год в страны ЕС приехали около 13 миллионов беженцев с Украины. Всем им было предоставлено жилье, возможность устроиться на работу и социальные выплаты. А вот мигрантам с Ближнего Востока такие привилегии даже и не снились.