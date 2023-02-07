Более 160 тысяч кубометров снега уже вывезли с улиц Йошкар-Олы

Власти Йошкар-Олы (Марий Эл) рассказали о работе коммунальных служб по очистке города от снежных сугробов.
По данным городской администрации, всего с начала зимы коммунальные службы МУП «Город» уже вывезли с проезжей части улиц и тротуаров более 160 тысяч кубометров снега. Эта работа ведется круглосуточно, сообщает «МедиаПоток».
Активно применяется спецтехника и грейдирование. В равной степени уделяется внимание очистке городских автомагистралей и пешеходных зон, включая остановки общественного транспорта и внутренние дворы в жилых микрорайонах.