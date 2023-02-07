Участникам спецоперации могут начать продавать авиабилеты онлайн

Военнослужащие, получившие ранения, вынуждены оформлять воинские перевозочные документы в кассах аэропортов или авиакомпаний. Минтранс намерен выяснить, возможно ли делать это в режиме-онлайн. Перед этим с такой инициативой выступил депутат Андрей Кузнецов.