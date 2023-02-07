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Участникам спецоперации могут начать продавать авиабилеты онлайн

Общество
Участникам спецоперации могут начать продавать авиабилеты онлайн

Министерство транспорта РФ предложило российским авиакомпаниям предусмотреть возможность онлайн-продажи билетов на самолеты для участников спецоперации.

Военнослужащие, получившие ранения, вынуждены оформлять воинские перевозочные документы в кассах аэропортов или авиакомпаний. Минтранс намерен выяснить, возможно ли делать это в режиме-онлайн. Перед этим с такой инициативой выступил депутат Андрей Кузнецов.

Опрошенные «Коммерсантом» участники авиарынка полагают, что внедрение такой инициативы потребует дополнительных средств, а также интеграции с порталом «Госуслуги». К тому же требует уточнения вопрос расчетов с Министерством обороны. Регламент оформления документов подразумевает личное присутствие военнослужащих.
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