Российская нефть и зарубежные товары создают новые пути навстречу друг другу

Влияние потолка цен на российскую нефть пока не поддается конкретным оценкам из-за одновременного эмбарго на ее экспорт в Европу и корректировки логистики поставок в пользу Индии. На это указали эксперты Institute of International Finance (IIF), пишет «Коммерсантъ».
При снижении скидки к Brent и росте цен на нефть эффективность меры станет зависеть от способности российских фирм вывозить топливо на незападных танкерах, считают специалисты. Разворот экспорта на Восток потребует и изменения ценообразования в целях налогообложения — сейчас котировки Urals учитывают стоимость логистики при провозе в порты Европы.
Встречный же поток товаров в Россию, на чьи поставки наложены ограничения, по данным IIF, уже реализуется через Турцию и Китай: эти страны уже заметно повысили доли в импорте РФ на фоне кратного его падения из развитых стран.