В Москве задержали директоров Цифромеда и предприятия Ростеха по делу о мошенничестве

Московская полиция задержала в Москве коммерческого директора компании «Цифромед» и директора по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования ГК «Ростех». Их подозревают в крупном мошенничестве, сообщает Telegram-канал «112».
Подозреваемых задержали во время передачи им 2,5 миллионов рублей гендиректором «Московского Центра Новых Технологий Телекоммуникаций» (АО «МЦ НТТ»). Компания стала победителем в конкурсе госзакупок. Она должны была обеспечить функционирование работы контакт-центра службы «122» в 2023 году по заказу министерства здравоохранения Московской области.
По данным следствия, подозреваемые после победы компании решили встретиться с гендиректором, чтобы обсудить условия госконтракта и предложили использовать схему, которая якобы поможет избежать штрафных санкций и трудностей в принятии выполненных работ. Задержанные отказались сотрудничать с правоохранителями. Следствие ходатайствует об аресте фигурантов.