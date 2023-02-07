В Москве задержали директоров Цифромеда и предприятия Ростеха по делу о мошенничестве

Подозреваемых задержали во время передачи им 2,5 миллионов рублей гендиректором «Московского Центра Новых Технологий Телекоммуникаций» (АО «МЦ НТТ»). Компания стала победителем в конкурсе госзакупок. Она должны была обеспечить функционирование работы контакт-центра службы «122» в 2023 году по заказу министерства здравоохранения Московской области.