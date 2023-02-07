Татьяна Васильева назвала высказывания Назарова «бездарным лаем собачонок»

Актриса Татьяна Васильева нелестно отозвалась о народном артисте России Дмитрии Назарове и назвала его высказывания о стране «бездарным лаем собачонок».
«И это все, на что он способен? Прошу прощения, но это какой-то бездарный лай каких-то собачонок — озлобленных неизвестно на что», — заявила Васильева в программе «Самое время» на Первом канале.
Она не понимает, что вызвало в Назарове такую ненависть, ведь его любили россияне и постоянно показывали на экране. Актера и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени А. П. Чехова. Пара отправилась в Израиль, где в скором времени даст концерты, сообщает портал Teleprogramma.pro.