Татьяна Васильева назвала высказывания Назарова «бездарным лаем собачонок»

Она не понимает, что вызвало в Назарове такую ненависть, ведь его любили россияне и постоянно показывали на экране. Актера и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени А. П. Чехова. Пара отправилась в Израиль, где в скором времени даст концерты, сообщает портал Teleprogramma.pro.