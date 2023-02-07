Владимир Пресняков признался, что готов стать отцом в четвертый раз

Певец и композитор Владимир Пресняков ответил на вопрос о возможном четвертом ребенке. Музыкант признался, что готов снова стать отцом.
У артиста есть уже взрослый сын от певицы Кристины Орбакайте — музыкант и актер Никита Пресняков. Кроме того, исполнитель воспитывает двоих сыновей с певицей Натальей Подольской.
Журналисты спросили певца на премии «Золотой Граммофон» в Петербурге, не пора ли разбавить компанию сыновей дочерью. Композитор ответил без раздражения, что он только за.
«Как бог даст, это такое дело», — цитирует Преснякова Пятый канал.
Певец добавил, что семья — это главное в его жизни. По словам музыканта, все, связанное с семьей, для него святое.
Композитор признался, что очень любит детей, сообщает «Вечерняя Москва». Когда смотришь на них, будто сам впадаешь в детство, отметил Пресняков. Артист назвал детей безумным счастьем.