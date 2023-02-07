«Этот день в истории». Что произошло 7 февраля, праздники, факты, люди

О важных исторических событиях, необычных праздниках и звездных именинниках расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».
7 февраля Россия отмечает День бизнес-образования. Инициатором праздника в 2017 году выступила «Русская школа управления». Февраль — традиционное время планирования и старта новых проектов. Каждый год в мире бизнеса происходят очередные изменения, и еще недавно актуальные навыки теряют ценность.
Сегодня в 1795 году Одесса получила свое имя. По велению Екатерины II город-порт Хаджибей был переименован. И был назван назван в честь древнегреческой колонии Одессос, которая когда-то находилась на этом месте. Императрица пожелала заменить мужской род женским — и «Одессос» превратился в «Одессу». Одесса стала четвертым по величине городом Российской империи.
В XVII веке для тушения пожаров применяли стеклянные колбы, заполненные водой. Первый прототип современного огнетушителя появился в Англии в XIX веке. Официально новинку запатентовал 7 февраля 1863 года в США инженер Алан Крей.