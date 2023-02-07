«Этот день в истории». Что произошло 7 февраля, праздники, факты, люди

Сегодня в 1795 году Одесса получила свое имя. По велению Екатерины II город-порт Хаджибей был переименован. И был назван назван в честь древнегреческой колонии Одессос, которая когда-то находилась на этом месте. Императрица пожелала заменить мужской род женским — и «Одессос» превратился в «Одессу». Одесса стала четвертым по величине городом Российской империи.