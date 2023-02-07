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Труп пятиклассника обнаружили на Железноводской улице в Петербурге

Происшествия
Труп пятиклассника обнаружили на Железноводской улице в Петербурге

Тело десятилетнего мальчика нашли на асфальте возле дома в Василеостровском районе Петербурга. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Железноводской улице. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти ребенка. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Известно, что пятиклассник не состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Он воспитывался в семье, где родители разведены.
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