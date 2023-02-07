Труп пятиклассника обнаружили на Железноводской улице в Петербурге

Тело десятилетнего мальчика нашли на асфальте возле дома в Василеостровском районе Петербурга. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Железноводской улице. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти ребенка. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
Известно, что пятиклассник не состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Он воспитывался в семье, где родители разведены.