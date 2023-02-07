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Сатановский: инцидент с китайским шаром поможет ВС РФ вскрыть американскую систему ПВО

Армия
Сатановский: инцидент с китайским шаром поможет ВС РФ вскрыть американскую систему ПВО

Недавний инцидент с китайским воздушным шаром позволит ВС РФ изучить работу американской ПВО и найти в ней уязвимые места. Об этом заявил российский ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Аэростат производства КНР несколько дней находился в американском воздушном пространстве и был уничтожен ВВС страны только 4 февраля, причем с большим трудом, подчеркнул политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев Live».

«Очень интересная тема. Да, он пролетел через все Соединенные Штаты, его сбили над океаном…. Надо понимать, как это все работает, а как не работает», — объяснил специалист.

Сатановский отметил, что китайский опыт дает России возможность задуматься о новых, бюджетных и эффективных способах вскрытия американской противовоздушной обороны.

Ранее Infox рассказал, как самолет ВВС США F-22 Raptor сбил китайский воздушный шар над штатом Южная Каролина.
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