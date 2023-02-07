Сатановский: инцидент с китайским шаром поможет ВС РФ вскрыть американскую систему ПВО

Недавний инцидент с китайским воздушным шаром позволит ВС РФ изучить работу американской ПВО и найти в ней уязвимые места. Об этом заявил российский ученый-востоковед Евгений Сатановский.
Аэростат производства КНР несколько дней находился в американском воздушном пространстве и был уничтожен ВВС страны только 4 февраля, причем с большим трудом, подчеркнул политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев Live».
«Очень интересная тема. Да, он пролетел через все Соединенные Штаты, его сбили над океаном…. Надо понимать, как это все работает, а как не работает», — объяснил специалист.
Сатановский отметил, что китайский опыт дает России возможность задуматься о новых, бюджетных и эффективных способах вскрытия американской противовоздушной обороны.
Ранее Infox рассказал, как самолет ВВС США F-22 Raptor сбил китайский воздушный шар над штатом Южная Каролина.