Житель Ямала на почве ревности к жене до смерти забил мужчину табуреткой

Правоохранители считают, что в момент расправы обвиняемый был пьяным. Он пришел в квартиру к соседу, где увидел свою супругу и компанию мужчин. На почве ревности арестованный набросился на потерпевшего. Злоумышленник избил его руками, ногами и деревянным табуретом по туловищу и голове. Пострадавший вскоре скончался.