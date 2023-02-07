Житель Ямала на почве ревности к жене до смерти забил мужчину табуреткой

В ЯНАО следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю поселка Ханымей. По версии СК, он умышленно причинил вред здоровью мужчины, что привело к смерти. Сейчас фигурант находится в СИЗО.
Правоохранители считают, что в момент расправы обвиняемый был пьяным. Он пришел в квартиру к соседу, где увидел свою супругу и компанию мужчин. На почве ревности арестованный набросился на потерпевшего. Злоумышленник избил его руками, ногами и деревянным табуретом по туловищу и голове. Пострадавший вскоре скончался.