В Японии вновь стали использовать термин «незаконная оккупация» в отношении Южных Курил

В Японии снова заговорили о «незаконной оккупации» Россией Южных Курил. Информацию передал ТАСС, сославшись на правительственные источники.
По данным агентства, официальный Токио выступает за возвращение Итурупа, Кунашира и Шикотана. Аналогичной позиции власти придерживаются и в отношении скоплений мелких островов.
Согласно заключенному в 2018 году договору, термин «незаконная оккупация» в этом случае не может использоваться. Однако сложившаяся вокруг Украины ситуация подтолкнула японское руководство пересмотреть данный документ.
Ранее премьер-министр страны восходящего солнца Фумио Кисида заверил в продолжении осуществления санкционного давления на РФ. Для этого государство усилит взаимодействие с партнерами по G7, добавила Национальная служба новостей.