Озеро всего за сутки исчезло в Якутии

Заведующая лабораторией Горного института Уральского отделения РАН Ольга Кадебская объяснила пропажу озера.
Речь идет о водоеме размером примерно 100 на 90 метров и до шести метров в глубину. Озеро находилось в 20 километрах от якутского поселка Черкех. По словам очевидцев, вся вода ушла под землю всего за день. Как пояснила Кадебская, данный феномен периодически случается с озерами карстового типа, сообщает Life.
На ее памяти уже четыре подобных происшествия, когда в районах сульфатного карста озера пропадали, а потом снова появлялись. В данной ситуации, по мнению Кадебской, в результате таяния вечной мерзлоты возобновилось движение подземных вод. Возможно влияние и техногенных факторов, включая ведение добычи полезных ископаемых.