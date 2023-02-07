Озеро всего за сутки исчезло в Якутии

Речь идет о водоеме размером примерно 100 на 90 метров и до шести метров в глубину. Озеро находилось в 20 километрах от якутского поселка Черкех. По словам очевидцев, вся вода ушла под землю всего за день. Как пояснила Кадебская, данный феномен периодически случается с озерами карстового типа, сообщает Life.