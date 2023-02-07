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Озеро всего за сутки исчезло в Якутии

Происшествия
Озеро всего за сутки исчезло в Якутии

Заведующая лабораторией Горного института Уральского отделения РАН Ольга Кадебская объяснила пропажу озера.

Речь идет о водоеме размером примерно 100 на 90 метров и до шести метров в глубину. Озеро находилось в 20 километрах от якутского поселка Черкех. По словам очевидцев, вся вода ушла под землю всего за день. Как пояснила Кадебская, данный феномен периодически случается с озерами карстового типа, сообщает Life.

На ее памяти уже четыре подобных происшествия, когда в районах сульфатного карста озера пропадали, а потом снова появлялись. В данной ситуации, по мнению Кадебской, в результате таяния вечной мерзлоты возобновилось движение подземных вод. Возможно влияние и техногенных факторов, включая ведение добычи полезных ископаемых.
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