Французские читатели издания Le Figaro подвергли критике власти Украины после новостей о коррупции в министерстве обороны страны.
Киевский режим решил ввести короткий мораторий на кадровые перестановки в руководстве страны, однако авторы Le Figaro уверены, что судьба главы минобороны Алексея Резникова уже решена. Плюс ко всему начальник военного ведомства сам говорил, что он подготовился к увольнению, передает Радио Sputnik.
«Резников просто не дал на лапу нужному человеку», — считает юзер под ником JACQUELINE CAU.
Французы также возмущены тем, почему деньги западных налогоплательщиков уходят в карманы украинских коррупционеров.
«Зеленский скоро упадет с лестницы. И столкнут его не русские», — заключил peupeu.
Ранее сообщалось, что советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк пообещал продолжить кадровые чистки на Украине.