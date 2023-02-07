Читатели Le Figaro предрекли Зеленскому «падение с лестницы» из-за коррупции Киева

Киевский режим решил ввести короткий мораторий на кадровые перестановки в руководстве страны, однако авторы Le Figaro уверены, что судьба главы минобороны Алексея Резникова уже решена. Плюс ко всему начальник военного ведомства сам говорил, что он подготовился к увольнению, передает Радио Sputnik.