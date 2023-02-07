Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Читатели Le Figaro предрекли Зеленскому «падение с лестницы» из-за коррупции Киева

Политика
Читатели Le Figaro предрекли Зеленскому «падение с лестницы» из-за коррупции Киева

Французские читатели издания Le Figaro подвергли критике власти Украины после новостей о коррупции в министерстве обороны страны.

Киевский режим решил ввести короткий мораторий на кадровые перестановки в руководстве страны, однако авторы Le Figaro уверены, что судьба главы минобороны Алексея Резникова уже решена. Плюс ко всему начальник военного ведомства сам говорил, что он подготовился к увольнению, передает Радио Sputnik.

«Резников просто не дал на лапу нужному человеку», — считает юзер под ником JACQUELINE CAU.

Французы также возмущены тем, почему деньги западных налогоплательщиков уходят в карманы украинских коррупционеров.

«Зеленский скоро упадет с лестницы. И столкнут его не русские», — заключил peupeu.

Ранее сообщалось, что советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк пообещал продолжить кадровые чистки на Украине.
резников Украина зеленский коррупция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду