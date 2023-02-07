Актер Руперт Эверетт рассказал об интимных предпочтениях Шэрон Стоун

Актер Руперт Эверетт вспомнил, как разговаривал на интимные темы со звездой «Основного инстинкта» Шэрон Стоун. Актриса рассказала ему о предпочтениях в постели.
Эверетт и Стоун играли любовников в исторической драме 2004 года «Двойной агент». По словам актера, съемки пикантных сцен проходили забавно, поскольку ему приходилось подолгу лежать раздетым и беседовать с партнершей, пока команда выставляла свет. В одном из таких разговоров Стоун рассказала, что говорит парню во время полового акта.
«Я говорю ему, чтобы он посмотрел мне в глаза, а затем начал очень медленно входить и выходить в меня», — вспомнил слова актриса Эверетт в интервью The Telegraph.
Артист также рассказал, что не понимает, для чего в киноиндустрии появилась должность координатора интимных сцен. Этот человек помогает актерам справляться с неловкостью при работе над пикантными эпизодами. Однако Эверетт находит съемку интимных сцен забавной.