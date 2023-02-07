Актер Руперт Эверетт рассказал об интимных предпочтениях Шэрон Стоун

Эверетт и Стоун играли любовников в исторической драме 2004 года «Двойной агент». По словам актера, съемки пикантных сцен проходили забавно, поскольку ему приходилось подолгу лежать раздетым и беседовать с партнершей, пока команда выставляла свет. В одном из таких разговоров Стоун рассказала, что говорит парню во время полового акта.