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Актер Руперт Эверетт рассказал об интимных предпочтениях Шэрон Стоун

Шоу-бизнес
Актер Руперт Эверетт рассказал об интимных предпочтениях Шэрон Стоун

Актер Руперт Эверетт вспомнил, как разговаривал на интимные темы со звездой «Основного инстинкта» Шэрон Стоун. Актриса рассказала ему о предпочтениях в постели.

Эверетт и Стоун играли любовников в исторической драме 2004 года «Двойной агент». По словам актера, съемки пикантных сцен проходили забавно, поскольку ему приходилось подолгу лежать раздетым и беседовать с партнершей, пока команда выставляла свет. В одном из таких разговоров Стоун рассказала, что говорит парню во время полового акта.

«Я говорю ему, чтобы он посмотрел мне в глаза, а затем начал очень медленно входить и выходить в меня», — вспомнил слова актриса Эверетт в интервью The Telegraph.

Артист также рассказал, что не понимает, для чего в киноиндустрии появилась должность координатора интимных сцен. Этот человек помогает актерам справляться с неловкостью при работе над пикантными эпизодами. Однако Эверетт находит съемку интимных сцен забавной.
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