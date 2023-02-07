Суточный объем поставок российской нефти по морю достиг максимума с июня 2022 года

Экспорт российской нефти по морю за последние четыре недели вырос на 125 тыс. баррелей, до 3,465 млн баррелей в сутки. Этот показатель является рекордным с июня 2022 года, пишет Bloomberg.
Однако, несмотря на высокий показатели, доходы РФ от продажи черного золота сокращаются. После введение западной коалицией 5 февраля потолка цен и эмбарго на морские перевозки, увеличился размер скидки на нефть марки Urals. В январе средняя цена данного сорта составляла 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раза меньше, чем в январе 2022 года, сообщает Минфин.
Главными покупателями нефти из России стали Китай, Индия и Турция. Объем экспорта в эти страны, включая перевозку по морю на танкерах, аналитиками прогнозируется в 3,29 млн баррелей в сутки.