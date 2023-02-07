Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 3381

Количество граждан, получивших смертельные ранения при землетрясении в Турции, увеличилось до 3381, передает RT. Ранее было известно о 2921 жертве.
По последним подсчетам, пострадали 20 436 человек. Медики оказывают им необходимую помощь.
Стихийное бедствие затронуло четыре провинции. В некоторых районах отключены электричество и газ. Специалисты продолжают вести работы, направленные на ликвидацию последствий ЧП. В страну прибыли более 100 спасателей из РФ. Они выразили готовность работать круглосуточно.