Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 3381

Стихийное бедствие затронуло четыре провинции. В некоторых районах отключены электричество и газ. Специалисты продолжают вести работы, направленные на ликвидацию последствий ЧП. В страну прибыли более 100 спасателей из РФ. Они выразили готовность работать круглосуточно.