По всей Турции приспустили флаги из-за траура по жертвам землетрясения

Государственные флаги приспустили на всей территории Турции. Причиной тому стал объявленный семидневный траур по жертвам сокрушительного землетрясения.
Флаги также приспущены в турецких диппредставительствах за рубежом. По данным агентства Anadolu, землетрясения затронули сразу десят провинций страны.
Ранее стало известно, что более ста российских спасателей прибыли в Турцию с гуманитарной миссией, привезли с собой передовое оборудование для поисково-спасательных работ и оказания медпомощи. Они также направятся в регион Кахраманмараш, который считается одним из самых пострадавших.