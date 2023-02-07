По всей Турции приспустили флаги из-за траура по жертвам землетрясения

Ранее стало известно, что более ста российских спасателей прибыли в Турцию с гуманитарной миссией, привезли с собой передовое оборудование для поисково-спасательных работ и оказания медпомощи. Они также направятся в регион Кахраманмараш, который считается одним из самых пострадавших.