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По всей Турции приспустили флаги из-за траура по жертвам землетрясения

Общество
По всей Турции приспустили флаги из-за траура по жертвам землетрясения

Государственные флаги приспустили на всей территории Турции. Причиной тому стал объявленный семидневный траур по жертвам сокрушительного землетрясения.

Флаги также приспущены в турецких диппредставительствах за рубежом. По данным агентства Anadolu, землетрясения затронули сразу десят провинций страны.

Ранее стало известно, что более ста российских спасателей прибыли в Турцию с гуманитарной миссией, привезли с собой передовое оборудование для поисково-спасательных работ и оказания медпомощи. Они также направятся в регион Кахраманмараш, который считается одним из самых пострадавших.
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