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В Курганской области девочка скатилась с горки под колеса иномарки и попала в больницу

Происшествия
В Курганской области девочка скатилась с горки под колеса иномарки и попала в больницу

Медики госпитализировали девятилетнюю школьницу, которая пострадала при наезде легковушки в Курганской области. Под колеса машины она попала во время катания на горке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, родители отпустили девочку на прогулку без сопровождения взрослых. При съезде с возвышенности на тюбинге она угодила под автомобиль Nissan Almera.

Пострадавшую поместили в отделение хирургии. Сведения о ее состоянии не поступали. Врачи оказывают юной пациентке необходимую помощь.
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