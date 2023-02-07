В Курганской области девочка скатилась с горки под колеса иномарки и попала в больницу

Медики госпитализировали девятилетнюю школьницу, которая пострадала при наезде легковушки в Курганской области. Под колеса машины она попала во время катания на горке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, родители отпустили девочку на прогулку без сопровождения взрослых. При съезде с возвышенности на тюбинге она угодила под автомобиль Nissan Almera.
Пострадавшую поместили в отделение хирургии. Сведения о ее состоянии не поступали. Врачи оказывают юной пациентке необходимую помощь.