«Союзмультфильм» хочет подать в суд на ЛДПР за использование Чебурашки для агитации

Киностудия «Союзмультфильм» заявила о намерении подать в суд на красноярское отделение ЛДПР за использование образа Чебурашки для агитации.
ЛДПР в Красноярске организовала показ фильма «Чебурашка», изобразив на киноафише главного героя, а также шарик с логотипом партии. Видеозапись о кинопоказе, размещенная в социальных сетях координатором красноярского отделения Семеном Сендерским, заканчивается слоганом: «Смотришь Чебурашку? Выбирай ЛДПР!».
Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что киностудия намерена подать юридическую претензию в отношении партии, сообщает RTVI. От других комментариев сотрудники студии отказались.
Сендерский заявил порталу NGS24.RU, что таким образом в ЛДПР хотели привлечь внимание к картине. По его словам, любой русский человек может использовать героя, созданного в России, и он намерен бороться за это право в суде.