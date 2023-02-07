В турецком порту Искендерун увеличилась площадь пожара

В южной части Турции произошли несколько землетрясений. Вскоре после этого в порту города Искендерун начался сильный пожар. Площадь возгорания постепенно увеличивается, сообщили СМИ.
В огне находятся десятки контейнеров, которые лежали в зоне временного хранения. Иногда на территории порта гремят взрывы, спровоцированные огнем.
Напомним, что в результате разрушений при землетрясении в Турции погибли более трех тысяч граждан. Количество раненых превысило 20 тысяч человек. В стране до 12 февраля объявлен траур.