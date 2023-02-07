Немцы призвали «теряющего сознание» Шольца перестать звонить Путину

Глава немецкого правительства в разговоре с журналистами раскрыл детали последних бесед с российским лидером. По его словам, во время таких переговоров происходил обмен разными взглядами на спецоперацию на Украине. В то же время Шольц заявил о консенсусе с Зеленским в вопросе применения западного оружия, передает Радио Sputnik.