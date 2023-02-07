Немцы призвали «теряющего сознание» Шольца перестать звонить Путину

Читатели немецкого издания Bild посоветовали канцлеру Германии Олафу Шольцу перестать позориться и прекратить звонить российскому президенту Владимиру Путину.
Глава немецкого правительства в разговоре с журналистами раскрыл детали последних бесед с российским лидером. По его словам, во время таких переговоров происходил обмен разными взглядами на спецоперацию на Украине. В то же время Шольц заявил о консенсусе с Зеленским в вопросе применения западного оружия, передает Радио Sputnik.
Пользователи Сети считают, что Шольц выставляет себя на посмешище, поскольку его никто не воспринимает всерьез.
«Перестань звонить Путину. Ты никоим образом не квалифицирован для этого и не воспринимаешься всерьез», — отметил юзер под ником Strelo Holger.
Комментаторы уверены, что Путин является политиком «другого калибра», до которого Шольц еще не дорос. Президент России, по мнению читателей, просто смеется над немецким канцлером.
«Ты в руках Путина. Ты наверняка теряешь сознание при каждом звонке телефона», — подчеркнул пользователь Christa Graeber.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров отметил способность Олафа Шольца менять свою позицию.