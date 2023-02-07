Синоптики предупредили петербуржцев о потеплении на этой неделе

Какая погода установится в Петербурге в ближайшие дни, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Теплый атмосферный фронт принесет в Северную столицу оттепель. Так, 7 февраля столбики термометров покажут около нуля градусов, а 8 февраля — до двух градусов тепла. Во вторник в городе сохранится облачная погода. В некоторых районах пройдет небольшой снег, рассказал Михаил Леус.
«Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы», — добавил синоптик.
Петербуржцы опасаются очередной оттепели. Из-за некачественной уборки на улицах образуется гололед. Горожане просили губернатора Александра Беглова поручить коммунальщикам отказаться от использования реагентов для обработки улиц. Однако даже на территории некоторых школ и детских садов их по-прежнему применяют. Хотя медики не раз заявляли об опасности таких смесей.