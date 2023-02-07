Синоптики предупредили петербуржцев о потеплении на этой неделе

Петербуржцы опасаются очередной оттепели. Из-за некачественной уборки на улицах образуется гололед. Горожане просили губернатора Александра Беглова поручить коммунальщикам отказаться от использования реагентов для обработки улиц. Однако даже на территории некоторых школ и детских садов их по-прежнему применяют. Хотя медики не раз заявляли об опасности таких смесей.