Bank of America дал более позитивный прогноз для мировой экономики в 2023 году

На этом фоне эксперты спрогнозировали рост глобальной экономики примерно на 3%. По их словам, никакой рецессии на мировом уровне не предвидится, только слабый рост в ближайшие два года. При этом подъем ВВП Китая в 2023 году ускорится до 5,5%, ожидают в Bank of America. Европа, считают специалисты, продемонстрирует повышение экономики на 0,4% в текущем году и на 0,9% в следующем.