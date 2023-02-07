Bank of America дал более позитивный прогноз для мировой экономики в 2023 году

Аналитики Bank of America улучшили прогноз роста мировой экономики в текущем году с 2,2% в декабре до 2,5%. Организация ожидает, что Китай быстро восстановится после ковидных ограничений, Европе удастся избежать экономического спада, а рецессия в США наступит в более поздние сроки, пишет MT Newswires.
Кроме того, в качестве позитивных факторов аналитиками рассматриваются улучшение в цепочках поставок, отсутствие новых серьезных потрясений, а также спокойное отношение рынков к агрессивному повышению ставок центральными банками.
На этом фоне эксперты спрогнозировали рост глобальной экономики примерно на 3%. По их словам, никакой рецессии на мировом уровне не предвидится, только слабый рост в ближайшие два года. При этом подъем ВВП Китая в 2023 году ускорится до 5,5%, ожидают в Bank of America. Европа, считают специалисты, продемонстрирует повышение экономики на 0,4% в текущем году и на 0,9% в следующем.