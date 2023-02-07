В турецкой Малатье спасли трехлетнего мальчика, пролежавшего под завалами 22 часа

Спасатели вытащили живым трехлетнего ребенка из-под завалов в турецкой Малатье. Мальчик провел под бетонными блоками 22 часа, сообщают местные СМИ.
Сильнейшее за 80 лет землетрясение в Турции магнитудой 7,8 балла унесло жизни более трех тысяч человек. Стихия разрушила около 5,6 тыс. зданий. Спасатели продолжают работать и вытаскивать тела из-под завалов.
Эпицентр землетрясения находился в 37 километрах от города Газиантеп на глубине десяти километров. Кроме того, стихия нанесла удар и по Сирии, где погибли более 300 человек.