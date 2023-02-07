ДТП с легковушкой и скорой помощью произошло в Набережных Челнах

Как пишет издание «KAZANFIRST», в Набережных Челнах на перекрестке проспектов Сююмбике и Вахитова ехавший на запрещающий сигнал светофора шофер скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем, а затем скорая налетела на бордюрный камень, ударилась о металлическое ограждение и опрокинулась.