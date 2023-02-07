ДТП с легковушкой и скорой помощью произошло в Набережных Челнах

Авария с легковушкой и машиной скорой помощи случилась в Челнах РТ. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом проинформировали в пресс-службе СУ СК по Татарстану.
Как пишет издание «KAZANFIRST», в Набережных Челнах на перекрестке проспектов Сююмбике и Вахитова ехавший на запрещающий сигнал светофора шофер скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем, а затем скорая налетела на бордюрный камень, ударилась о металлическое ограждение и опрокинулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести госпитализировали двух фельдшеров, а также водителей автотранспортных средств. Состояние двоих из пострадавших оценивается как тяжелое. В настоящее время ведутся оперативно-следственные действия, сообщили в ведомстве.