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Спасатели извлекли подростка из-под завалов спустя сутки после землетрясения в Турции

Происшествия
Спасатели извлекли подростка из-под завалов спустя сутки после землетрясения в Турции

В Турции специалистам удалось достать из-под завалов 14-летнего подростка. Юношу извлекли на поверхность спустя сутки после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в провинции Кахраманмараш. Сведения о состоянии пострадавшего не поступали. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, жертвами стихийного бедствия стали 2921 человек. Еще 15 834 получили травмы и ранения. Для ликвидации последствий ЧП в страну прибыли более 100 российских спасателей. Они выразили готовность круглосуточно вести работы.
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