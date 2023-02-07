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Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 4 тыс. человек

Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 4 тыс. человек

В Турции и Сирии произошли сильные землетрясения. Количество жертв трагедии превысило 4 тысячи граждан.

Согласно последним данным, число погибших в Турции составило 2,9 тысячи человек. В Сирии жертвами стали не менее 1400 жителей.

Отметим, что последние толчки сейсмологи зафиксировали в Турции рано утром 7 февраля. Магнитуда превысила 5. Глубина залегания очага составила всего два километра. В стране пострадали более 15 тысяч граждан. Число раненых в Сирии превысило 1400 человек, сообщило издание РИАМО.
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