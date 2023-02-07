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Reuters: Швейцария колеблется в вопросе поставок оружия на Украину

Армия
Reuters: Швейцария колеблется в вопросе поставок оружия на Украину

Швейцария может пересмотреть свой отказ от поставок оружия для Киева и забыть о нейтральном статусе из-за оказываемого на нее давления.

О сомнениях властей Швейцарии во вторник, 7 февраля, сообщило агентство Reuters. По словам лидера правоцентристской Свободной демократической партии страны Тьерри Буркарта, как часть западного мира Швейцария не может игнорировать просьбы союзников.

В конце января парламент страны одобрил реэкспорт вооружений швейцарского производства на Украину.

Однако Швейцария отклонила запрос Германии и Дании по поводу реэкспорта своих БМП и снарядов. Из-за этого мнения в Швейцарской народной партии, являющейся крупнейшей в нижней палате защитницей нейтралитета, разделились.
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