Актер Константин Соловьев рассказал, как поклонник выпрашивал его ношеные носки

Актер Константин Соловьев рассказал о странной просьбе поклонника. Мужчина попросил артиста отдать ему ношеные носки после спектакля.
Назойливые поклонники могут откровенно докучать Соловьеву, однако он давно привык к знакам внимания от девушек. Но однажды актер рассказал о странной просьбе мужчины, которая его шокировала.
«Я ехал с гастролей из какого-то города и мне написал человек с просьбой, мог бы он забрать мои носки после спектакля. Я сразу его заблокировал», — рассказал Соловьев в передаче «Однажды...» на телеканале НТВ.
При этом не только поклонники удивляют актера. На одной из съемок перестарались и каскадеры. Они подвесили Соловьева и один из них несколько раз ударил его и сломал артисту ребро.