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Актер Константин Соловьев рассказал, как поклонник выпрашивал его ношеные носки

Шоу-бизнес
Актер Константин Соловьев рассказал, как поклонник выпрашивал его ношеные носки

Актер Константин Соловьев рассказал о странной просьбе поклонника. Мужчина попросил артиста отдать ему ношеные носки после спектакля.

Назойливые поклонники могут откровенно докучать Соловьеву, однако он давно привык к знакам внимания от девушек. Но однажды актер рассказал о странной просьбе мужчины, которая его шокировала.

«Я ехал с гастролей из какого-то города и мне написал человек с просьбой, мог бы он забрать мои носки после спектакля. Я сразу его заблокировал», — рассказал Соловьев в передаче «Однажды...» на телеканале НТВ.

При этом не только поклонники удивляют актера. На одной из съемок перестарались и каскадеры. Они подвесили Соловьева и один из них несколько раз ударил его и сломал артисту ребро.
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