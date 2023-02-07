Дайнеко рассказала, кем работает ее таинственный возлюбленный

Певица Виктория Дайнеко поделилась информацией о таинственном возлюбленном. Артистка рассказала, кем работает ее мужчина.
Знаменитость уже несколько месяцев иногда выходит в свет с новым избранником. Поскольку бойфренд Дайнеко не из шоу-бизнеса, публике мало что о нем известно.
По словам исполнительницы, они с возлюбленным познакомились в соцсетях. Певица первой поставила мужчине лайк. Поскольку подобных отметок был не так много, он заметил ее жест.
«Он серьезный человек, геолог. Мне нравятся приличные интеллигентные люди. Не скажу, как его зовут», — заявила знаменитость в эфире Rutube-шоу «Ходят слухи».
Дайнеко прокомментировала различные сплетни, касающиеся ее личной жизни. Например, артистка опровергла слухи о помолвке, возникшие из-за ее кольца. По словам исполнительницы, это астрологическое кольцо, которое она носит уже год.
Знаменитость также показала в эфире шоу живот, чтобы доказать, что она не ждет второго ребенка. Дайнеко отметила, что «всю жизнь ходит беременной». Ее подозревали в скором прибавлении, когда еще не было соцсетей, отметила артистка.
Напомним, певица была замужем за барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. В 2015 году она родила от музыканта дочь, но через два года после этого они развелись.