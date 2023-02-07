Дайнеко рассказала, кем работает ее таинственный возлюбленный

Знаменитость также показала в эфире шоу живот, чтобы доказать, что она не ждет второго ребенка. Дайнеко отметила, что «всю жизнь ходит беременной». Ее подозревали в скором прибавлении, когда еще не было соцсетей, отметила артистка.