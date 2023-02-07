Сейсмологи раскрыли возможную причину разрушительного землетрясения в Сирии и Турции

Катаклизм был зафиксирован в указанных странах 6 февраля. Десятки подземных толчков магнитудой 7,8 унесли жизни тысяч человек, десятки тысяч получили травмы. Ряд населенных пунктов был разрушен, пишет «Московский комсомолец». Подземные толчки в регионе могут ощущаться в течение полутора лет, согласно прогнозам сейсмологов.