Сейсмологи раскрыли возможную причину разрушительного землетрясения в Сирии и Турции

Причину разрушительного землетрясения в Турции и Сирии назвала сейсмолог, кандидат физико-математических наук Анна Люсина.
Катаклизм был зафиксирован в указанных странах 6 февраля. Десятки подземных толчков магнитудой 7,8 унесли жизни тысяч человек, десятки тысяч получили травмы. Ряд населенных пунктов был разрушен, пишет «Московский комсомолец». Подземные толчки в регионе могут ощущаться в течение полутора лет, согласно прогнозам сейсмологов.
«Наша планета — настолько сложная и нелинейная система, что любые колебания на уровне ядра и мантии Земли могут вызвать разрушительные землетрясения на поверхности», — отметила Люсина.
Китайские ученые недавно допустили, что ядро Земли замедляется и в будущем может начать вращаться в противоположном направлении. Если исследователи правы, это может изменить «поведение» всей планеты и активизировать новый сейсмоопасные районы.