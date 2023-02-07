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Сейсмологи раскрыли возможную причину разрушительного землетрясения в Сирии и Турции

Общество
Сейсмологи раскрыли возможную причину разрушительного землетрясения в Сирии и Турции

Причину разрушительного землетрясения в Турции и Сирии назвала сейсмолог, кандидат физико-математических наук Анна Люсина.

Катаклизм был зафиксирован в указанных странах 6 февраля. Десятки подземных толчков магнитудой 7,8 унесли жизни тысяч человек, десятки тысяч получили травмы. Ряд населенных пунктов был разрушен, пишет «Московский комсомолец». Подземные толчки в регионе могут ощущаться в течение полутора лет, согласно прогнозам сейсмологов.

«Наша планета — настолько сложная и нелинейная система, что любые колебания на уровне ядра и мантии Земли могут вызвать разрушительные землетрясения на поверхности», — отметила Люсина.

Китайские ученые недавно допустили, что ядро Земли замедляется и в будущем может начать вращаться в противоположном направлении. Если исследователи правы, это может изменить «поведение» всей планеты и активизировать новый сейсмоопасные районы.
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