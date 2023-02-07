Ультраправые японцы организовали акции за «возвращение» Курил возле посольства России

По информации РИА Новости, за проведением акций стоят японские ультраправые организации. Митингующие не могут попасть на улицу перед зданием дипмиссии, поэтому объезжают его на машинах, выкрикивая через громкоговорители лозунги с призывами «вернуть» Курилы.