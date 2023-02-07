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Ультраправые японцы организовали акции за «возвращение» Курил возле посольства России

Политика
Ультраправые японцы организовали акции за «возвращение» Курил возле посольства России

Демонстрации противников перехода Курильских островов под контроль Москвы начались в Японии. Они проходят в районе российского посольства в Токио.

По информации РИА Новости, за проведением акций стоят японские ультраправые организации. Митингующие не могут попасть на улицу перед зданием дипмиссии, поэтому объезжают его на машинах, выкрикивая через громкоговорители лозунги с призывами «вернуть» Курилы.

Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно ранее раскритиковал ответ Москвы на антироссийские меры Токио. По информации радио Sputnik, российская сторона отложила консультации по совместному рыбному промыслу возле Курил.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что послевоенное включение Курил в состав СССР состоялось в соответствии с нормами международного права, а российский суверенитет над ними неоспорим.
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