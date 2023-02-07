Два человека погибли при пожаре в частных домах в Октябрьском районе Самары

Пожар в Самаре унес жизни двух человек, еще один местный житель пострадал. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Трагедия произошла рано утром в Октябрьском районе. На 2‑й Радиальной улице загорелись два частных дома. Площадь пожара достигла 250 кв. м.
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали открытое горение. Они обнаружили на пепелище тело погибшего. Чуть позже был найден труп второго человека.
Специалисты устанавливают личности жертв. Также в больницу с ожогами доставили 73-летнюю женщину. К тушению огня были привлечены более 90 спасателей и 33 единицы техники.
Шестилетний ребенок в Бурятии перепутал бензин с водой и устроил пожар в доме, сообщал портал A42.RU. В результате происшествия погиб младенец.