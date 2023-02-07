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В Германии воспротивились продаже аэропорта Франкфурт-Хан инвестору из России

Экономика
В Германии воспротивились продаже аэропорта Франкфурт-Хан инвестору из России

Германская федеральная земля Гессен не поддержала продажу аэропорта Франкфурт-Хан фирме NR Holding, которую связывают с российским бизнесменом Виктором Харитониным.

Как говорится в материале агентства DPA, власти региона, которые обладают долей в воздушной гавани, обратились к кабмину ФРГ с просьбой заблокировать эту сделку.

Неделей ранее стало известно, что компания NR Holding почти завершила сделку по приобретению обанкротившегося аэропорта Франкфурт-Хан. Причем агентство уточняет, что Харитонин не числится в санкционных списках ЕС.

Аэропорт Франкфурт-Хан находится в 120 км от Франкфурта-на-Майне. Объект создали на базе бывшего военного аэродрома США. Первые полеты гражданских самолетов были совершены в 1993 году. С 2007 года показатели пассажирооборота и выручки аэропорта пошли на спад, а в 2021 году его владельцы констатировали банкротство.
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