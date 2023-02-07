В Германии воспротивились продаже аэропорта Франкфурт-Хан инвестору из России

Аэропорт Франкфурт-Хан находится в 120 км от Франкфурта-на-Майне. Объект создали на базе бывшего военного аэродрома США. Первые полеты гражданских самолетов были совершены в 1993 году. С 2007 года показатели пассажирооборота и выручки аэропорта пошли на спад, а в 2021 году его владельцы констатировали банкротство.