Порядка двух тысяч временных пунктов вакцинации животных откроют в Москве

Кампанию по вакцинации животных против бешенства проводят в Москве каждый год. В 2023 году планируется запустить около двух тысяч временных пунктов, где можно будет бесплатно привить своего питомца. Об этом рассказали в пресс-службе столичной мэрии.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», для прививок применяют компоненты, произведенные в РФ. Ближайший прививочный пункт можно найти на mos.ru. Для этого в разделе «Вакцинация от бешенства» размещена интерактивная схема. Записываться на вакцинацию не нужно. Также вакцинировать животное можно в любой ветеринарной клинике или на дому.
К прививке против бешенства питомца следует приготовить. За 10-14 дней до похода в пункт вакцинации ему нужно дать средство против глистов. Кроме того, ветеринары рекомендуют получить информацию об ограничениях после прививки, признаках болезни. Обычно повторять процедуру надо раз в год. На сайте mos.ru имеется сервис, при помощи которого можно включить напоминания о плановой вакцинации подопечного животного.