Порядка двух тысяч временных пунктов вакцинации животных откроют в Москве

К прививке против бешенства питомца следует приготовить. За 10-14 дней до похода в пункт вакцинации ему нужно дать средство против глистов. Кроме того, ветеринары рекомендуют получить информацию об ограничениях после прививки, признаках болезни. Обычно повторять процедуру надо раз в год. На сайте mos.ru имеется сервис, при помощи которого можно включить напоминания о плановой вакцинации подопечного животного.